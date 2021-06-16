Прямая линия президента может пройти в конце июня – начале июля, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин в этом году может провести прямую линию в конце июня или начале июля, пишут "Ведомости".

В качестве возможной даты обсуждали 24 и 30 июня, сообщили изданию источники на телеканалах.

По данным источника, близкого к президентской администрации, мероприятие должно пройти в ближайшие несколько недель, но есть риск его переноса из-за эпидемиологической обстановки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале июня сообщил, что прямая линия в этом году состоится, подготовка мероприятия уже началась.

В прошлом году прямую линию в традиционном формате отменили из-за пандемии коронавируса. Как заявлял Песков, ее элементы добавили в большую пресс-конференцию Путина, которая прошла в декабре.