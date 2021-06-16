Рост цен, истощение накоплений и тревожная безработица: свердловский губернатор рассказал о ситуации в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о деятельности правительства региона в 2020 году. Как передает корреспондент Накануне.RU, ключевыми вопросами стала жизнь системы здравоохранения в условиях коронавируса, то, как изменилась система образования, и как пандемия отразилась на доходах свердловчан.

О здравоохранении в 2020 году

"Пресловутая оптимизация здравоохранения сыграла двоякую роль. С одной стороны, позволила улучшить диагностику за счет закупок высокоточного медицинского оборудования. С другой стороны, обнажила много других вещей: начался отток специалистов, люди стали несвоевременно получать первую медицинскую помощь, гораздо сложнее стало попасть на приемы к узким профильным специалистам, и убежден, что мы должны извлечь уроки и провести работу над ошибками. Особое - это обеспечение достойного уровня жизни врачей. Сейчас больницы постепенно возвращаются к оказанию медицинской помощи. Система здравоохранения области продолжает модернизироваться", - сказал глава региона.

Проблема доходов уральцев

Губернатор Среднего Урала констатировал, что в кошельках людей после тяжелейшего 2020 года пусто, а все накопления проедены. "После тревожного года в кошельках людей пусто. Между тем, в 2020 году уровень безработицы упал с 5,6 до 2,8%. Также средняя зарплата в регионе выросла на 5% и составила 43 тыс. руб.

В рамках поддержки населения 117.500 тысяч семей получили выплаты на детей за прошлый год. В 2020 году многодетным семьям предоставили более 600 земельных участков. Более 2 тысяч семей вместо земли получили денежные выплаты, рассказал Куйвашев.

О ситуации в образовании

В рамках перевода школ на дистант, по информации губернатора, учебным заведениям было передано оборудование. Это роутеры и компьютеры

Дефицит областного бюджета растет и дальше

Доходы бюджета в 2020 году составили 286,4 миллиарда рублей. Рост составил 35,5 миллиардов рублей. Расходы же бюджета составили 315 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета вырос почти на 50 миллиардов рублей.

Тревожными темпами, по словам главы региона, стала расти безработица. Безработными в данный момент являются более 60 тысяч уральцев.

В конце доклада губернатор намекнул, что намерен начать чистку среди свердловских чиновников.

"Пахать предстоит удвоенными темпами. С теми, кто расслабился, перестал через сердце пропускать чаяния людей, мне не по пути. Прошу запомнить эти слова. Прошу обеспечить полноценный социальный поворот, фокус должен быть не на мегапроектах, а на просьбах жителей. Не чураться диалога по сложным вопросам, смелее выходить к людям", - заключил Евгений Куйвашев.