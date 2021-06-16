Хочешь в НАТО? Отпусти. Украина и Грузия могут рассчитывать на Альянс только после отказа от независимых регионов

Руководство Украины и Грузии мечтают о членстве в НАТО, которое решило бы многие экономические и политические проблемы, но НАТО не спешит идти навстречу, ведь для альянса это лишь рычаг влияния на Россию. Нажал — отпустил, нажал — отпустил: так Североатлантический альянс давит на Москву при помощи потенциального принятия в свои ряды соседствующих с Россией государств, как считают политологи. По их мнению, сейчас членство Украины и Грузии в НАТО невозможно, но стоит им отказаться от отделившихся территорий ради вступления в блок — и России тоже может стать очень больно.

Прошедший 14 июня саммит НАТО не принес Украине и Грузии хороших новостей. Все по-прежнему: НАТО готов ввести в свои ряды новые "свободные нации" и будет продвигать в них реформы, приближающие тех к заветному членству, однако о вступлении говорить пока рано.

"Если посмотреть на заявления генерального секретаря НАТО, то мы увидим, что ничего нового не произошло. Было заявлено, что, да, мы поддерживаем Грузию и Украину. Были повторены слова, что свободные нации могут присоединиться к свободным альянсам, НАТО это понимает, и НАТО будет делать все по развитию партнерств с этими странами и продвижению в них реформ, которые будут приближать их к НАТО", — рассказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов.

Если посмотреть на то, как на Украине и в Грузии обстоит дело с реформами НАТО, то становится понятно, что членство их ждет еще не скоро, заметил эксперт.

"Не стал бы говорить, что вопрос стоит остро. Генсек в размытых формулировках уходил от ответа на вопрос о перспективе членства. По существу было сказано, что, когда Украина в ходе реформирования будет готова к вступлению, и страны НАТО также признают, что она готова, тогда НАТО вместе с Украиной будут принимать это решение", — добавил Данилов.

Сегодня перед Байденом стоит другая более серьезная задача – сделать НАТО площадкой для реализации планов по глобализации США. Для Украины это будет означать продолжение поставок вооружений для "обороны юго-востока".

"Другое дело, как поведет себя Украина. У Киева остается в запасе один самоубийственный, но все-таки возможный с точки зрения принятия решений вариант. Для Саакашвили этот вариант тоже оказался самоубийственным, но история, наверное, ничему не учит. Этот вариант — спровоцировать конфликт, когда речь станет идти о том, каким образом страны НАТО отреагируют на необходимость неизбежной поддержки со стороны России. Но в реальности в обозримой перспективе я этого не вижу", — прокомментировал Данилов.

НАТО не принимает в свои ряды государства, которые не решили политические, этнические и территориальные конфликты внутри страны, напомнил декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.

И как считают эксперты, эти конфликты на самом деле выгодны НАТО. "Такое положение в принципе выгодно Западу и США. Это постоянная болевая точки для отношений с Россией. Можно нажать, можно отпустить", — прокомментировал Сидоров.

Единственный шанс Украины и Грузии попасть в НАТО — отказаться от своих спорных территорий. Для Украины это Крым и Донбасс, для Грузии — Абхазия и Северная Осетия.

"Я не могу представить себе такую ситуацию, но она возможна. Когда, например, можно надавить на Россию? Когда Украина вдруг отказывается от Крыма, признает Донбасс Россией и тут же на следующий день становится членом НАТО, и войска НАТО размещаются на ее территории. Будет это больно для России? Скорее всего, очень больно. То же самое может сделать и Грузия", — предположил политолог.

Сейчас такое развитие событий маловероятно, но в любой момент Украина и Грузия могут сделать это, считает эксперт.