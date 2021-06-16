16 Июня 2021
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Общество За рубежом
чайлдфри childfree (2016) | Фото: smallstrokesbigoaks.com

В ЕС самым распространенным типом домохозяйства оказались одиноко проживающе люди

Наиболее распространенным типом домохозяйств в ЕС являются одиноко проживающие люди, и число таких домохозяйств растет быстрее всего. В 2010-2020 гг. оно увеличилось с 57 до 68 млн из 195 млн домохозяйств в ЕС. То есть 35% всех домохозяйств - это одиноко проживающие люди. Такие данные приводит "Демоскоп Weekly".
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Напомним, домохозяйством считается совокупность совместно проживающих людей и ведущих совместный быт.

Вторым по распространенности типом домохозяйства является пара без детей. За тот же срок их число выросло с 45 до 48 млн. Иными словами, 60% домохозяйств в ЕС - это или одинокие, или пара без детей, что иллюстрирует демографический упадок Европы. Только на третьем месте пары с детьми, причем их доля снизилась до 20%.

В Швеции число домохозяйств, состоящих из одиноких, составляет 62%, в то время как пар с детьми - 15%. Более 40% одиночных домохозяйств также в странах Прибалтики, Скандинавии и Германии. Пар без детей больше всего в Финляндии, Нидерландах и Германии - почти 30%.

Средний размер домохозяйства в ЕС снизился всего до 2,3 человека. Наименьший он в Швеции - 1,7 человека, наибольший в Хорватии - 2,8. В странах Прибалтики, Скандинавии и Германии - около двух.

Интересно, что средний возраст ухода из родительской семьи составляет 26 лет. Причем у мужчин он выше, чем у женщин. То есть женщины уходят в самостоятельную жизнь даже чуть раньше, что является свидетельством деградации традиционного уклада. Показательно также, что дольше всего с родителями живут в странах Восточной и Южной Европы - примерно до 30 лет. Быстрее всего уходят от родителей в странах и Северной и Западной Европы - в 20-25 лет. Это характеризует различие в культурных установках.

Отметим, что средний размер домохозяйств уменьшается во всем мире по мере сокращения рождаемости и роста продолжительности жизни. В России он составляет всего 2,5 человека. В среднем по миру это 3,8 человека, но разброс по странам огромен - от 2 в Европе до 5-7 в Африке.

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Теги: ЕС, Европа, демография, домохозяйство



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