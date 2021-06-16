В "Роскосмосе" заявили о возможном участии коммерческих компаний в освоении Луны

В "Роскосмосе" не исключили участия коммерческих компаний в программе освоения Луны.

"После оценки всех рисков, с учетом развития рынка, возможно, придут коммерческие компании и, возможно, будут даже бороться за рынок", - заявил советник гендиректора корпорации Сергей Крикалев.

По его словам, основная сложность при освоении Луны - создание техники, которая была бы достаточно надежной, чтобы обеспечить безопасность человека, передает РИА Новости.

В апреле сообщалось, что "Роскосмос" хочет отправить к Луне не только человека, но и животных. Госкорпорация разместила на сайте госзакупок заказ на разработку космического корабля для отправки на спутник Земли.

Речь идет о "космическом комплексе нового поколения "Возврат-МКА-Л" с возвращаемым аппаратом для доставки животных и других биологических объектов в окрестность Луны". Предполагается, что корабль должен достичь лунной точки Лагранжа L1. Эта точка, удаленная от центра Земли примерно на 315 тыс. км, по предположениям ученых, могла бы стать идеальным местом для строительства космической пилотируемой орбитальной станции.