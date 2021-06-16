16 Июня 2021
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Общество Краснодарский край
природа, кубань, цветы, природоохрана (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 370 мест Кубани получили статус особо охраняемых природных территорий

Более 370 особо охраняемых природных территорий будет в Краснодарском крае, передает корреспондент Накануне.RU. Как рассказал накануне журналистам губернатор Вениамин Кондратьев зеленые зоны в регионе будут закреплены в генпланах муниципалитетов, их границы будут утверждены и режим особой охраны не позволит их застраивать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кубани, с 2015 по 2021 год в крае создали 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. В их числе такие крупные, как природные парки «Анапская пересыпь» и «Маркотх».

кубань, горы, отдых, курорт(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Только за прошлый год мы создали пять новых особо охраняемых природных территорий, увеличив их общую площадь до 930 тысяч гектаров. На сегодняшний день они занимают около 11 % всей территории края. У нас богатая и разнообразная природа, которую мы обязаны сохранить от уничтожения и передать последующим поколениям", – сказал Вениамин Кондратьев.

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего в регионе 371 ООПТ. Из них 7 – федерального значения, 328 – регионального и 36 – местного значения.

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Теги: охраняемые природные территории, кубань, вениамин кондратьев, зеленые зоны



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