Более 370 мест Кубани получили статус особо охраняемых природных территорий

Более 370 особо охраняемых природных территорий будет в Краснодарском крае, передает корреспондент Накануне.RU. Как рассказал накануне журналистам губернатор Вениамин Кондратьев зеленые зоны в регионе будут закреплены в генпланах муниципалитетов, их границы будут утверждены и режим особой охраны не позволит их застраивать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кубани, с 2015 по 2021 год в крае создали 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. В их числе такие крупные, как природные парки «Анапская пересыпь» и «Маркотх».

"Только за прошлый год мы создали пять новых особо охраняемых природных территорий, увеличив их общую площадь до 930 тысяч гектаров. На сегодняшний день они занимают около 11 % всей территории края. У нас богатая и разнообразная природа, которую мы обязаны сохранить от уничтожения и передать последующим поколениям", – сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в регионе 371 ООПТ. Из них 7 – федерального значения, 328 – регионального и 36 – местного значения.