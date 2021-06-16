На ЮБК надвигаются грозы и похолодание, но цены на туруслугам растут - Ялта лидирует

Ненастную погоду прогнозируют синоптики в Крыму в ближайшие две недели. Полуостров, по данным Гисметео, окажется в штормовой климатической ситуации. Причем, особенно отличится Южный берег Крыма (ЮБК).

По данным Гисметео, на ЮБК надвигается большой объем дождевых облаков и климатическая ситуация ухудшится уже завтра, 17 июня. Ветер будет перерастать в шквалистый, порывами до 21−23 м/с. Температура в Ялте понизится до 17−18 градусов. С пятницы, 18 июня, синоптики обещают постепенное улучшение климатической ситуации.

В предстоящие выходные одновременно с повышением температуры на ЮБК предполагается ливни с грозами.

По данным специалистов Гисметео отдых в Ялте стоит отложить до июля, когда сократится поставка атмосферной влаги со стороны Балкан и установится спокойная летняя погода.

При этом, цены на отдых в курортных регионах Крыма серьезно выросли. "Российская газета" сообщала, что в среднем стоимость отдыха поднялись на 87% по сравнению с 2019 годом.

По данным аналитиков, курортный Сочи подорожал примерно на 72%. А отдых в Ялте вырос на 68% в июле, а в августе — на 84%.

Наибольшее подорожание туристических услуг также допустили в Ялте, где динамика цен составила 20%. Отмечается, что наименьшее повышение цен в экономклассе зафиксировано в Сочи.