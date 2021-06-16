16 Июня 2021
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Общество
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург заявил об измененном индийском штамме коронавируса в Москве

В Москве обнаружена новая разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении индийского штамма коронавируса.

"Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - цитирует Гинцбурга "Интерфакс".

Ранее Гинцбург заявлял, что препарат эффективен против британского, южноафриканского и бразильского штаммов вируса.

Напомним, ситуация в столице с коронавирусом, несмотря на вакцинацию, становится все сложнее. Мэр Сергей Собянин ввел дополнительные нерабочие дни с 15 до 19 июня.

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Теги: коронавирус, индийский штамм, москва



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