Китайские власти сообщили о повреждении топливных стержней на АЭС "Тайшань"

Китайские власти прокомментировали ситуацию с АЭС "Тайшань" в юго-восточной провинции Гуандун. Накануне ряд СМИ, в том числе CNN, сообщил о повышении радиационного фона в районе атомной станции.

Национальное управление ядерной безопасности Китая выступило с опровержением по поводу аварии, однако подтвердило информацию о некотором повышении радиационного фона, передает Reuters. Известно, что уровень радиации повышается в первом контуре первого энергоблока АЭС, но при этом он все еще находится в допустимых пределах. В ведомстве заявили, что гарантируют эксплуатационную безопасность станции. За пределами станции при этом радиационный фон не повышен.

По словам представителя управления, наблюдается повышение радиации в теплоносителе в первом контуре реактора, но это соответствует техническим условиям эксплуатации.

Также в управлении ядерной безопасности сообщили, что повышение радиации связано с повреждением ТВЭЛов (тепловыделяющий элемент, он же топливный стержень), что является "рядовым явлением". Reuters утверждает, что в активной зоне первого энергоблока АЭС "Тайшань" находится более 60 тыс. ТВЭЛов, повреждены не более пяти, то есть менее 0,01%, что значительно ниже критического уровня в 0,25%.