Промышленники поддержали инициативу Алексея Текслера о выходном дне для привившихся южноуральцев

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области поддержал инициативу губернатора Алексея Текслера предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, глава региона обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением давать оплачиваемый выходной день южноуральцам, поставившим вакцину.

Взять выходной можно будет после каждого этапа вакцинации.