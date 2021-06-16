16 Июня 2021
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Общество Крым
ялта (2014) | Фото: Накануне.ru

Ялта - лидер среди городов Крыма по росту заболеваемости коронавирусом

Ялта - лидер по приросту заболеваемости коронавирусом, передают РИА Новости. Прирост заболеваемости в городе наибольший среди населенных пунктов Крыма, на 74% за три недели. Об этом сообщил замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

В целом, он отметил, что в курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение турпотока.

Ялта - это печальное исключение. Здесь за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%.

Также , по словам Дмитрия Крутикова, за прошедшую неделю превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости коронавирусом отмечалось в четырех регионах: Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.

"В общей структуре заболеваемости в курортных регионах наибольший удельный вес заболевших в мае приходится на три региона: Ялта, Алушта и Евпатория. В июне – это города Ялта и Алушта", – добавил Крутиков.

За прошедшую неделю в Крыму всего зарегистрировано 858 новых случаев заражений коронавирусом, умер 31 пациент. При этом, отмечается рост доли людей до 40 лет среди больных коронавирусом, состояние которых наиболее тяжелое.

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Теги: коронавирус, курортные города крыма, ялта



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