16 Июня 2021
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Экономика В России
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Дизельное топливо на товарной бирже в Санкт-Петербурге подорожало до трехлетнего максимума

Стоимость тонны дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до максимального с 2018 года значения – 52 615 руб. за тонну (летний дизель).

В Минэнерго России заверили, что для розничного потребителя эти изменения не будут критичными: "Динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции". Правда, сама инфляция в стране сейчас разгоняется и уже превышает 6% (при целевом показателе в 4%).

"Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления, - успокаивают в Минэнерго. - По оперативным данным, с начала июня ежесуточные отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в среднем на 4% выше, чем за аналогичный период 2019 года – около 108,5 тыс. тонн в сутки. По этой причине нехватка топлива на АЗС в принципе исключена. Кроме того, стоит отметить, что основным потребителем дизельного топлива в Российской Федерации продолжает оставаться коммерческий сектор, а не розница".

В ведомстве признают, что внутренний рынок дизеля подвержен влиянию изменений мировых цен на нефть и экспортных цен. При этом пересматривать демпферную формулу на дизельное топливо власти собираются только в следующем году.

"В случае больших потребностей внутреннего рынка в дизельном топливе правительство имеет механизмы перенаправления экспортных объемов для удовлетворения внутреннего спроса. Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены", - отметили в министерстве.

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Теги: дизельное топливо, товарная биржа, розница, топливо, минэнерго, демпфер



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