16 Июня 2021
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В России предложили запретить доступ к порно в сети для несовершеннолетних

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, выступил с крайне необычной инициативой. Чиновники, которые обычно занимаются техническим обеспечением радиопередачи, предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете.

По данным "Коммерсанта", предлагается запретить доступ к порно для несовершеннолетних. Подтверждать свой возраст предлагается через портал госуслуг.

Помимо этого ГРЧЦ предлагает разделить порно-контент на законный и незаконный и разрешить доступ только к законному. Как поступать с незаконной порнографией, ГРЧЦ не уточняет.

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Теги: грчц, порно, запрет, доступ, госуслуги, регистрация, несовершеннолетние



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