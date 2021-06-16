В России предложили запретить доступ к порно в сети для несовершеннолетних

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, выступил с крайне необычной инициативой. Чиновники, которые обычно занимаются техническим обеспечением радиопередачи, предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете.

По данным "Коммерсанта", предлагается запретить доступ к порно для несовершеннолетних. Подтверждать свой возраст предлагается через портал госуслуг.

Помимо этого ГРЧЦ предлагает разделить порно-контент на законный и незаконный и разрешить доступ только к законному. Как поступать с незаконной порнографией, ГРЧЦ не уточняет.