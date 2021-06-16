Житель Челябинска на электросамокате сбил женщину на тротуаре

В Челябинске 26-летняя женщина пострадала в ДТП с элетросамокатом. По данному факту проводится административное расследование, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

ДТП произошло днем 15 июня напротив дома № 10 по проспекту Победы. Водитель электросамоката "Куго", двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину. Пешеход получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что у водителя нет прав управления транспортными средствами, а мощность двигателя самоката превышала 250 Вт. В отношении мужчины составлены административные материалы на управление транспортным средством без права на управление, без мотошлема, а также на движение по тротуару.