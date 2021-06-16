СК Белоруссии направил Дурову письмо из-за призывов к насилию против силовиков в Telegram

СК Белоруссии направил основателю Telegram Павлу Дурову письмо в связи с Telegram-каналами, где публиковались призывы к насилию против силовиков в республике, сообщает Sputnik Беларусь.

По данным ведомства, в мессенджере был создан ряд каналов, где размещались личные данные силовиков. Публикации сопровождались «призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников, их детей и близких родственников".

Отмечается, что письмо Дурову и его команде было направлено с учетом прецедента блокировки таких каналов на территории РФ. СК ждет от компании их объективной оценки.

Напомним, ранее арестованная в Минске россиянка София Сапега призналась, что она - редактор Тelegram-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков. Видеозапись признания появилась в Telegram-каналах.