В думе Югры разгорелся скандал: коммунист обвинил депздрав в нецелевом расходовании средств

Депутат-коммунист Алексей Савинцев на сегодняшнем заседании окружного парламента обвинил департамент здравоохранения в нецелевом расходовании средств, передает корреспондент Накануне.RU.

Скандал разгорелся во время рассмотрения вопроса об исполнении бюджета за 2020 г. Депутат, ссылаясь на некий документ, который якобы является заключением счетной палаты сообщает, что во время реализации программы "Современное здравоохранения" будто бы был допущен ряд финансовых нарушений.

В частности, в качестве нарушения депутат указал заключение между департаментом здравоохранения Югры и "Центром профессиональной патологии" договора на приобретение тест-систем, с помощью которых выявляют COVID-19, на сумму более 290 млн руб. за счет субсидии их бюджета автономного округа. Савинцев назвал это нарушением положения 44 федерального закона.

"Уполномоченным учреждением по проведению централизованных закупок для подведомственных департаменту учреждений в соответствии с постановлением правительства 530 п. является казенное учреждение "Центр лекарственного мониторинга". Кроме того, в составе подведомственного учреждения департамента имеется иное специализированное учреждение "Региональный аптечный склад", которое, в силу своих полномочий, могло в рамках закона осуществить поставку тест-систем. "Профпатология" получила субсидию и закупила тест-системы, которые почему-то стали платными. И эта стоимость разнилась в разных бюджетных учреждениях - от 2,5 до 3,5 тыс. руб. В частных учреждениях - это стоит 2 тыс. руб. В системе ТФОМС на оплату подобных исследований заложено всего 750 руб. Что это, мародерство на здравоохранении граждан, пир во время чумы?" - поинтересовался Савинцев.

Депутату ответил глава Контрольно-счетной палаты Югры Владислав Маркунас. Он заявил, что не понимает, на какой документ ссылался парламентарий.

"Я совсем не представляю, что вы цитировали в данный момент. Я перечитал документ, там совершенно в другом ключе все указано. Я не знаю, что вы цитировали на самом деле. Никаких грубейших нарушений 44-ого там нет. У меня просьба, если документы не понимаете, то вы обращайтесь в Счетную палату, пожалуйста", - заявил он.

Депутат думы Югры Николай Ташланов, который также является руководителем "Центра профессиональной патологии", поставлявшей тест-системы, был возмущен выступлением Савинцева и обвинил его во лжи.

"Уважаемый, точнее, наверное, уже неуважаемый, Алексей Владимирович. Когда вы обвиняете систему, людей, работающих в здравоохранении, которые в 2020 г. мягко говоря, не самый легкий провели для себя, в мародерстве, ну, наверное, у меня есть к вам маса вопросов. Вы на своей истерике пытаетесь исказить факты, которые отражены в проверки счетной палаты. Отдельно спасибо вам за проверку прокуратуры, Счетной палаты, ФАС от всей системы здравоохранения. Низко вам кланяюсь. Когда лабораторная служба - а это 14 лабораторий, объединенных под COVID-19, работала из последних сил, заведующие отвлекались, давали пояснения на все ваши никчемные, абсолютно неуместные вопросы. Это первое. Второе: централизованная закупка была осуществлена в связи с тем, что "Центр профпатологии", как учреждение, которое напрямую не участвует в противодействии коронавирусу, было наделено полномочиями деятельности 14 лабораторий, которые осуществляли всю деятельность по "ковиду" на территории округа. И, чтобы их деятельность была бесперебойной, была организована централизованная закупка и централизованное снабжение. Третье: по вашему навету была проведена комплексная проверка. Ни одна из тест-систем не ушла в предпринимательскую деятельность. Вы лжете, я вам говорю это в лицо", - высказался парламентарий.

Савинцев пообещал, что продолжит разбираться в этом вопросе с привлечением прокуратуры.