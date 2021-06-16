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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

В Прикамье закон о едином цвете для такси прошел оценку регулирующего воздействия

Закон о едином желтом цвете для такси в Пермском крае прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на письмо замминистра транспорта Пермского края Натальи Чазовой.

В региональный парламент законопроект пока не внесен. В минтрансе Прикамья полагают, что единый цвет поможет лучше идентифицировать такси в общем потоке автомобилей. Это послужит плюсом в преддверии 300-летнего юбилея Перми, когда регион примет поток туристов. Для такси единого цвета в городе будут предусмотрены бесплатные парковочные зоны, а на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал) предоставлена первая полоса для встречи пассажиров.

Ранее "Общественный совет по развитию такси" обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой наложить мораторий на принятие закона.

Напомним, ожидается, что в случае принятия закона, он вступит в силу с 1 января 2022 года. Известно также, во сколько таксопаркам обойдется смена цвета машин — 12 тыс. руб. за один автомобиль. Перевозчики выступают против поправок: они полагают, что часть бизнеса уйдет в серую зону, а также, что эта инициатива может повлиять на количество машин, занятых перевозкой пассажиров, и на стоимость поездок.

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Теги: такси, водитель, желтый цвет, автомобиль



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Ранее 21.12.2020 12:10 Мск В Прикамье могут сделать желтый цвет обязательным для всех такси


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