Свердловчанин, застреливший вице-мэра Новоуральска, пойдет под суд

Свердловские следователи закончили расследование уголовного дела о гибели на охоте заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого. Как рассказали корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе свердловского Следственного комитета, 42-летний житель Березовского обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

В конце ноября 2020 года обвиняемый вместе с тремя приятелями отправился поохотиться в лесу Алапаевска. В руках у него был карабин. В итоге неосторожный мужчина случайно нажал на спусковой крючок, не убедившись в отсутствии патрона в патроннике. В итоге он попал в вице-мэра Новоуральска. Пуля угодила в бедро и, несмотря на оказанную помощь, чиновник умер.

В настоящее время дело передано в суд.