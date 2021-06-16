16 Июня 2021
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Общество В России
Петр Толстой (2017) | Фото: Накануне.RU

Толстой: Государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцинации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал у себя в телеграм-канале то, что законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь был снят с рассмотрения во втором чтении.
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Сегодня за последствия вакцинации по факту никто не несет ответственности, а добровольность иногда является формальной. Гражданин подписывает согласие и тем самым берет всю ответственность на себя, хотя его информированное согласие является чисто номинальным.

"Надеюсь, в будущем в действующее законодательство будут внесены поправки, закрепляющие добровольность любых прививок, при этом государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцинации. Благодарю коллег за жесткую и непримиримую позицию в этом вопросе", - написал Толстой.

По словам депутата Годсдумы Николая Николаева, снятие с рассмотрения законопроекта было сделано по инициативе спикера Вячеслава Володина, поскольку "правительство так и не смогло предложить поправку, которая отвечала бы позиции президента и Думы о четкой фиксации добровольности вакцинации от ковида".

"Если бы не жесткая позиция спикера, который опирается на слова президента, курс Минздрава было бы переломить сложно. Конечно, если есть поползновения особо ретивых посягнуть на добровольность медицинского вмешательства - их надо пресекать", - написал Николаев на своей странице в сети "ВКонтакте".

По его убеждению, необходимо также повысить ответственность государства за побочные эффекты от вакцинации. Сегодня за смерть от поствакцинального осложнения родственникам умершего полагается... 30 тысяч рублей.

"Это издевательство и полная дискредитация системы. Упрямство Минздрава в этом вопросе, который до сих пор не сформировал правительственный отзыв на мой законопроект, внесенный еще в весной прошлого года, мягко говоря, доверия к этому ведомству не добавляет", - заключил депутат.

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Теги: вакцинация, Петр Толстой



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