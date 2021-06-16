Директора сгоревшей АЗС в Новосибирске отправили под арест

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца директора автозаправочной станции, где произошел пожар.

Обвиняемый пробудет по стражей до 14 августа. По данным следствия, гендиректор заправки не принял мер к обеспечению правил пожарной безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Тем временем управляющие компании оценивают ущерб, нанесенный взрывом жилым многоквартирным домам и имуществу их жителей, передает Regnum.

Мэрия Новосибирска готова оказать поддержку пострадавшим от взрыва на автозаправочной станции.

Взрыв случился 14 июня при заправке автомобиля и был настолько мощным, что некоторые цистерны улетели на десятки метров от АГЗС. По некоторым данным, причиной взрыва стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. 17 человек было госпитализировано после пожара на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Всего в результате ЧП пострадало 33 человека.