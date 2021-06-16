16 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Челябинской области возбуждено дело о хищении 2,7 млн рублей при строительстве системы водоочистки

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при выполнении муниципального контракта по строительству системы водоочистки в поселке Кропачево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Нарушения были выявлены сотрудниками КСП области по результатам проверки расходования бюджетных средств в рамках государственной программы "Чистая вода". По предварительным данным, период 2017-2018 гг. компания-подрядчик ООО "Управление механизированных работ" получила оплату из бюджета за фактически невыполненные работы. Ущерб составил более 2,7 млн руб.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица.

Ранее в отношении бывшего и.о. главы Кропачевского городского поселения было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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Теги: уголовное дело, мошенничество, система водоочистки, КСП,



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