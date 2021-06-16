Эксперт УрГЭУ оценил последствия нововведений в законодательство для развития туризма на Урале

Уже с 1 июля 2021 года в России вступят в силу поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые определяют, что работающие в России экскурсоводы должны иметь гражданство РФ, раз в пять лет проходить обязательную аттестацию и ограничивать свою деятельность регионом проживания или тем местом, где они аттестованы.

Накануне.RU поинтересовалось у эксперта - заведующей кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольги Ергуновой, как эти нововведения могут отразиться на туристическом рынке Свердловской области.

Эксперт рассказала, что пока ни на Урале, ни в России нет общедоступного реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. Данные такого рода разрознены, их можно увидеть на сайтах профессиональных ассоциаций и союзов, но они не отражают фактическое количество гидов. К примеру, в информационную базу данных Уральского Союза Экскурсоводов и Гидов-переводчиков входит лишь 71 гид, при этом 40% из них уже прошли добровольную аттестацию при Администрации муниципальных образований и только 25% гидов оказывают услуги на иностранных языках.

Сообщество гидов и экскурсоводов разделилось на два лагеря. Одни считают, что закон закрепляет уже существующий порядок регулирования деятельности в данной сфере и поддерживает саму профессию, обеспечивая защиту российского гида от нерезидентов. Другие считают, что «невидимая рука» рынка способствует саморегуляции рынка.

"С одной стороны, закон может наделить музейные организации дополнительными правами и защитить от нелегальных экскурсий. Как представитель ВУЗа я ратую за легализацию профессиональной среды, где аттестат привычно воспринимается как доказательство необходимого образования, компетенции, что исключает проникновение на рынок недобросовестных работников. В условиях необходимости повышения качества услуг, становится востребованной система подготовки и аттестации кадров для добросовестного обслуживания традиционного массового клиента. Однако есть сомнения, что однозначным решением проблемы гарантии качества экскурсий для туристов может стать обязательная аттестация гидов и экскурсоводов, которые работают в авторском туризме. Проблемы могут возникнуть с поиском компетентных специалистов, которые войдут в состав аттестационных комиссий", - говорит Ольга Ергунова.

Также эксперт отмечает, что пока не ясно, каким образом аттестационные комиссии будут справляться с нагрузкой, учитывая, что по прогнозам, поток гостей на Урал должен увеличиться к 2022 году, а все гиды с 1 июля 2022 года будут обязаны пройти аттестацию. По некоторым данным за девять месяцев 2020 года Урал посетили 1,3 миллиона человек и это на 18 % выше показателя 2019 года, сопоставляя данные с мая по сентябрь 2019 и 2020 годов, что поток внутренних туристов вырос на 140% — 1 миллион 151 тысяча 414 человек было в 2019 году и 2 миллиона 755 тысяч 554 человек в 2020.

Еще один минус, который отмечает эксперт, и который является мировой проблемой - это то, что рынок туризма сильно пострадал из-за пандемии, а в будущем при условии открытия границ может столкнуться с дефицитом гидов-переводчиков, в частности, арабского, китайского языков. И, наконец, нелегальные гиды просто могут уйти в тень.

Еще один момент, который Ольга Ергунова считает важным отметить. "Документ ввел три основных правила: работающие в России экскурсоводы должны иметь гражданство РФ, раз в пять лет проходить обязательную аттестацию и ограничивать свою деятельность регионом проживания или тем местом, где они аттестованы. На мой взгляд, последнее положение может стать угрозой для сегмента авторских, клубных экскурсий, который может попросту исчезнуть либо уйти в тень", - говорит Ергунова.