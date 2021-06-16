16 Июня 2021
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руководитель ФМБА Владимир Уйба (2017) | Фото:http://www.pravmir.ru

Глава Коми попал в больницу с коронавирусом после прививки "Спутником V"

62-летний глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом, которым он заболел уже второй раз. Примечательно, что зимой он сделал прививку от COVID-19.

"Я все-таки заболел коронавирусом. Нахожусь сейчас в палате республиканской инфекционной больницы. Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот – повторное заражение", - говорит Уйба в своем Instagram-обращении к жителям региона.

Он уверен, что "если бы не было прививки, заболевание протекало бы в очень тяжелой форме". Уйба – в прошлом глава ФМБА и замминистра здравоохранения России – отмечает, что тест ПЦР показал у него высокий уровень микробного заражения. Глава республики призвал граждан делать прививки.

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Теги: владимир уйба, коронавирус, вакцинация, спутник v



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