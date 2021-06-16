Иностранным студентам упростят пребывание в России с целью дальнейшей легализации

В Госдуму внесен законопроект об особом правовом режиме для иностранных студентов.

Отмечается, что в настоящее время обучающиеся в России иностранные граждане получают разрешение на временное проживание в стране на общих основаниях в пределах установленной квоты. Законопроект предлагает для иностранных студентов упростить эту процедуру и выдавать разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО) для дальнейшей легализации в России. Для этого нужно будет подать заявление и подтвердить зачисление в государственную образовательную организацию на срок обучения по очной форме и последующие 180 календарных дней.

Они будут освобождены от необходимости получения разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности в России. Выдача РВПО будет стоить 1600 рублей, как и госпошлина за выдачу разрешения на временное проживание.

Также иностранных студентов освободят от обязанности подтверждать знания русского языка, истории и основ законодательства России и предоставят им право в течение трех лет после окончания обучения получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Таким образом, законопроект направлен на привлечение молодых мигрантов в Россию и замещение ими коренного населения. В 2019 году на миграционный учет было поставлено 682 тыс. иностранных студентов, в 2020 году - 265 тыс.

На днях заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что иностранным студентам предоставят больше льгот. Им могут дать право бесплатного проезда к месту учебы и обратно, бесплатную медицинскую страховку, повышенную стипендию, бесплатное проживание в общежитии. Впервые за десять лет правительственная квота на прием иностранных слушателей увеличена с 15 тысяч до 18 тысяч, а через два года увеличтся до 30 тысяч. К 2024 году общее число иностранных студентов должно достичь 425 тысяч человек.

Задача привлечения иностранных студентов поставлена в федеральном проекте "Экспорт образования". Будто бы Россия будет "продавать знания" и тем самым повышать свою привлекательность в мире. Демографическое значение законопроекта очевидно. Оно состоит в том, что власти вместо повышения рождаемости коренного населения будут замещать его молодыми мигрантами.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.