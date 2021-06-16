В ЯНАО из-за гибели рабочего на предприятии возбуждено уголовное дело

На Ямале возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего в Губкинском.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 26 апреля на территории промышленной базы коммерческого предприятия, во время выполнения работ по разгрузке автомобиля краном-манипулятором. Были нарушены правила безопасности, в результате груз рухнул на рабочего.

От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 58-летний мужчина скончался в больнице.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.