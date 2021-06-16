Белый дом раскрыл точное время встречи Путина и Байдена

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве начнется 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск), сообщила пресс-служба Белого дома.

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск). Они пройдут в закрытом для прессы режиме. В 17:40 мск состоится второй раунд саммита.

Напомним, главы государств встретятся в среду, 16 июня, в женевской вилле Ла Гранж. После каждый из президентов даст пресс-конференцию.

Уточняется, что Байден проведет пресс-конференцию в особняке в соседнем парке Eaux-Vives, время ее начала не указано. Сразу после пресс-конференции американский лидер вылетит в Вашингтон, передает Regnum.

Глава Соединенных Штатов 15 июня приехал в женевскую гостиницу InterContinental, где встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Путин прибудет в Швейцарию непосредственно в день саммита.

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