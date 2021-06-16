16 Июня 2021
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ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к автомобилисту, а не к его автомобилю

Госдума накануне в третьем, окончательном чтении "отвязала" покупку полиса ОСАГО от прохождения техосмотра. Депутаты пришли к выводу, что граждане тяготятся получением диагностических карт и предпочитают воспользоваться нелегальным способом получения документов за деньги, в результате чего вокруг техосмотра уже вырос целый теневой бизнес.

Впрочем, не все парламентарии уверены, что отмена техосмотра положительно скажется на отрасли, на страховых компаниях и на автовладельцах, ведь именно на их плечи страховщики в итоге и переложат дополнительные расходы и риски.

"Есть вероятность учащения случаев, когда страховые компании в порядке регресса будут истребовать через суд средства с виновной стороны - со ссылкой, к примеру, на несоответствие автомобиля необходимым нормам и требованиям безопасности. Или указывая на отсутствие той же диагностической карты. Повторяю, опасность такого развития событий в ряде случаев вполне реальна, что может спровоцировать шлейф негативных последствий", - пишет в своем Telegram-канале глава комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он отмечает, что почти любая мера, которая облегчает жизнь автомобилистов, в итоге отражается на страховщиках, а те, в свою очередь, будут искать варианты сохранения собственных доходов.

Нилов предлагает отвязать ОСАГО от конкретного транспортного средства и выписывать полис на конкретного человека – ведь страхуется именно его автогражданская ответственность. "А с учетом того, что во многих семьях на один автомобиль приходятся несколько водителей, и полис на каждого обойдется ощутимо дороже, необходимо предусмотреть альтернативу - привязка ОСАГО или к водителю, или к ТС. На выбор, по желанию", - добавил депутат.

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Теги: осаго, госдума, полис, автомобилист, страхование



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