16 Июня 2021
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посадка цветов в Дзержинском районе Нижнего Тагила (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод снова украсил цветами Дзержинский район

Уралвагонзаводом (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) проведена кампания по озеленению Дзержинского района Нижнего Тагила. Закуплено свыше 160 тыс. саженцев разных цветов. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, 100 тыс. из них высадили на клумбах района, а 60 тыс. - на территории предприятия.

В этот раз цветочные композиции впервые появились у Дворца ледового спорта. Из привычных мест - проспекты Вагоностроителей и Ленинградский, у памятника Серго Орджоникидзе и при входе в Дворцовый парк. Чтобы цветы радовали жителей города до самой осени, было приобретено и уложено 178 тонн плодородного грунта.

Ухаживанием цветов и их поливанием, как и в годы до этого, будут заниматься заводчане.

Парк в Дзержинском районе Нижнего Тагила(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Теги: Уралвагонзавод, Дзержинский район, парк, цветы, благосутройство



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