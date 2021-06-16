Уралвагонзавод снова украсил цветами Дзержинский район

Уралвагонзаводом (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) проведена кампания по озеленению Дзержинского района Нижнего Тагила. Закуплено свыше 160 тыс. саженцев разных цветов. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, 100 тыс. из них высадили на клумбах района, а 60 тыс. - на территории предприятия.

В этот раз цветочные композиции впервые появились у Дворца ледового спорта. Из привычных мест - проспекты Вагоностроителей и Ленинградский, у памятника Серго Орджоникидзе и при входе в Дворцовый парк. Чтобы цветы радовали жителей города до самой осени, было приобретено и уложено 178 тонн плодородного грунта.

Ухаживанием цветов и их поливанием, как и в годы до этого, будут заниматься заводчане.