16 Июня 2021
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Общество Сибирский ФО
паводок, разлив рек, половодье, вологодская область, подтопление (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Мэр Кызыла подарил резиновые сапоги женщине, у которой дом затопило паводком

Мэр столицы Республики Тыва Карим Сагаан-оол накануне вместе с чиновниками городской администрации Кылыза отправился на объезд территорий, подтопленных паводком. В СМИ попал эпизод, когда мэр подарил женщине с затопленного участка свои высокие резиновые сапоги.

Местом действия стало правобережное дачное общество, где у многих подтопило дома и участки. Еще в конце мая в регионе был введен режим чрезвычайного положения из-за рекордного подъема уровня воды в Енисее. По данным СМИ, было подтоплено около 500 жилых домов.

"У одной женщины в воде оказались дом с участком, а передвигаться по периметру она не могла из-за отсутствия резиновых сапог. Карим Байлак-оолович, не раздумывая, отдал пострадавшей свои сапоги", - цитирует "Тайга.Инфо" пресс-службу мэрии. Там также добавили, что после осмотра участков мэр распорядился направить жителям два перекачивающих насоса, а соцслужбы попросил оказать помощь пострадавшим хозяйствам.

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Теги: карим сагаан-оол, мэр, кызыл, паводок, подтопление



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