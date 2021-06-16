16 Июня 2021
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Общество В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Ученые спрогнозировали новый пик роста числа зараженных COVID-19 в России

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости коронавирусом, сообщают "Известия".

Согласно данным ученых, максимальное число новых случаев — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. В этом случае пик эпидемии придется на середину июля.

Регионы, как и прежде, немного отстанут от Москвы по распределению заболеваемости.

Эксперты отмечают, что нового пика коронавируса можно избежать при резком росте числа вакцинированных. Если такого не произойдет, то будет и четвертая и пятая волна эпидемии.

В России продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. Напомним, в столице уже несколько дней наблюдается серьезный рост числа заболевших. Из-за этого введены новые ограничения, послепраздничные дни объявлены нерабочими, а общегородской выпускной - отменен. Другие регионы также начали возвращать ограничительные меры.

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Теги: коронавирус, россия, число зараженных



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