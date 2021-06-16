Бывшему схиигумену Сергию вынесли уточняющее обвинение

В СКР уточнили обвинение бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, добавив, что бывший клирик не просто склонял людей к самоубийству, а уговаривал их.

Как сообщает "Коммерсант-Урал" со ссылкой на источник, к такому выводу пришли в Екатеринбургской епархии после того, как ознакомились с материалами дела. Несмотря на то, что пострадавших нет, Романову грозит до четырех лет колонии. На данный момент стороны продолжают ознакомление с материалами дела.

Напомним, что неделю назад следователи взялись за анализ проповедей бывшего схиигумена на признаки экстремизма, а именно – возбуждение ненависти к евреям. Ранее Романов уже был оштрафован судом на 18 тыс. руб. за обвинения в экстремизме (по административной статье), однако уголовное дело так и не было возбуждено. Сторонники арестованного уверены, что на следствие давят близкие к РПЦ люди, поскольку "церковь боится" выхода бывшего схиигумена на свободу.

Ранее Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста бывшему схиигумену Сергию. Экс-клирик должен остаться под стражей. Согласно решению суда, Николай Романов будет находиться в СИЗО до 29 августа этого года. Он заявил, что уже не вернется в Среднеуральский женский монастырь.