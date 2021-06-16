Певицу МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких

16 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
(2012) | Фото:

Певицу МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких

Певица МакSим развеяла слухи на счет ее состояния. Поклонники заметили, что на последнем концерте артистка выглядела странно, некоторые заподозрили ее в употреблении алкоголя. Но оказалось, что звезда была совершенно трезвой, правда, ее собственный "градус" был почти критическим – Марина Максимова выступала с температурой 39.

В Instagram МакSим опубликовала фото отрицательного теста на коронавирус и свою руку с капельницей. Она сообщила, что перед открытием своей школы искусств сделала тест на COVID-19 – на всякий случай. Он был отрицательным. Потом она почувствовала симптомы простуды, сделала еще один тест, но и он коронавирус не подтвердил. Артистка решила не отменять концерт, раз тесты отрицательные.

"Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония. Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!" – пишет Марина.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: макsим, госпитализация, пневмония



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети