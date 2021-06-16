Певицу МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких

Певица МакSим развеяла слухи на счет ее состояния. Поклонники заметили, что на последнем концерте артистка выглядела странно, некоторые заподозрили ее в употреблении алкоголя. Но оказалось, что звезда была совершенно трезвой, правда, ее собственный "градус" был почти критическим – Марина Максимова выступала с температурой 39.

В Instagram МакSим опубликовала фото отрицательного теста на коронавирус и свою руку с капельницей. Она сообщила, что перед открытием своей школы искусств сделала тест на COVID-19 – на всякий случай. Он был отрицательным. Потом она почувствовала симптомы простуды, сделала еще один тест, но и он коронавирус не подтвердил. Артистка решила не отменять концерт, раз тесты отрицательные.

"Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония. Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!" – пишет Марина.