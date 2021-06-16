Олич покидает пост главного тренера ЦСКА спустя три месяца после назначения

Хорват Ивица Олич покидает пост главного тренера ЦСКА спустя всего неполных три месяца после назначения. Клуб объявил об этом официально накануне вечером.

Исполнять обязанности главного тренера армейского клуба в данный момент назначен Алексей Березуцкий.

"Главной причиной прекращения сотрудничества стало другое видение работы и будущего первой команды", - отметил сам специалист.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте этого года. По итогам сезона-2020/21 клуб занял 6-е место в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Под руководством хорвата "красно-синие" сыграли 7 матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья, 3 поражения).