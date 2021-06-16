16 Июня 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года

Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года, свидетельствует исследование образцов крови.

Сотрудники национальных институтов здравоохранения страны (NIH) провели анализ более 24 тысяч образцов крови, собранных в период с 2 января по 18 марта 2020 года среди жителей 50 американских штатов.

Специалисты обнаружили, что у некоторых пациентов из штатов Иллинойс, Пенсильвания, Висконсин, Миссисипи и Массачусетс антитела вируса были в организме уже в начале января, пишет Regnum. Официально на тот момент в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщило, что как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года обратились в больницу с симптомами, характерными для заражения SARS-CoV-2. Косвенно это может служить аргументом в пользу искусственного происхождения коронавируса, подчеркивает издание.

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Теги: коронавирус, сша, первые случаи заражения



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