Полиция проводит рейд по автобусам Екатеринбурга

Сотрудники технического надзора ГИБДД Екатеринбурга совместно с Ространснадзором проводят массовые проверки автобусов и грузового транспорта, перевозящих пассажиров. Об этом сообщает отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

С раннего утра инспекторы останавливают транспорт, проверяя документы и его техническое состояние. Таким образом проверяющие выявляют нарушения действующего законодательства в области безопасного дорожного движения.

Проверяют и документы, которые должны при себе иметь водители, такие, как: паспорт, путевой лист и страховка.

Напомним, что утром 10 июня на остановке общественного транспорта в закрытом городе Лесной - у маршрутного автобуса №4 отказали тормоза. В результате ДТП погибло семь человек, еще несколько находятся на лечении. По уголовному делу уже задержаны трое подозреваемых.

Помимо этого, "Электрохимприбор", чьи сотрудники стали жертвами страшной аварии, окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере 1 млн руб. и поможет в организации похорон. Родственникам пострадавших, находящихся на стационарном лечении, также будет оказана материальная помощь. Ее сумму на комбинате не уточнили.