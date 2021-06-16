Власти объединят все российские камеры видеонаблюдения в единую систему

Ростех и "Ростелеком" могут создать в ближайшие пять лет "Национальную платформу видеонаблюдения" – систему, которая объединит все городские камеры видеонаблюдения в стране. Предполагается, что к сети подключат и "умные" камеры с функцией первичного анализа данных. Как пишет "Коммерсант", стоимость проекта может достигнуть 250 млрд руб.

В Минпромторге сообщили, что инициатива создания системы "идет от отрасли". В то же время платформа, как отмечает издание, может стать частью комплекса "Безопасный город".

Ранее проект оценивался в два с половиной раза дешевле, возможным источником финансирования назывался ВЭБ.РФ.

Источник сообщает, что платформа может представлять из себя масштабирование технологии, которая уже применяется в Москве, но с другим подходом. Дело в том, что сейчас столичные камеры отправляют видео в ЦОД методом непрерывного потока – это очень большая нагрузка. У российской платформы камеры могут оснастить аналитическими модулями, которые сами будут обрабатывать и анализировать какую-то часть видео.

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