В Челябинске введен особый противопожарный режим

Главам районов поручено проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, организовать дополнительные временные противопожарные полосы.

В городе запрещено разводить костры, жечь сухую растительность, мусор и пух. Руководители предприятий, организаций, садовых товариществ должны организовать контроль за исполнением запрета на разжигание костров, поджигания пуха и пала сухой травы.

В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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