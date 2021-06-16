16 Июня 2021
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Общество Челябинская область
противопожарный режим, огонь, лес, костер (2016) | Фото: 61.mchs.gov.ru

В Челябинске введен особый противопожарный режим

В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В городе запрещено разводить костры, жечь сухую растительность, мусор и пух. Руководители предприятий, организаций, садовых товариществ должны организовать контроль за исполнением запрета на разжигание костров, поджигания пуха и пала сухой травы.

Главам районов поручено проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, организовать дополнительные временные противопожарные полосы.

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Теги: противопожарный режим, пожар, Наталья Котова,



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