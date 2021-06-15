"Казанский стрелок" Галявиев доставлен в Москву

Ильназ Галявиев, обвиняемый в нападении на казанскую школу в мае этого года, доставлен в Москву, где ему будут проводить психиатрическую экспертизу. Сейчас он находится в одном из столичных СИЗО, передает "Интерфакс" со ссылкой на ответсека ОНК Алексея Мельникова.

"Галявиев содержится в московском СИЗО в двухместной камере, его нынешний сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признает вину"- сказал Мельников.

По его словам, Галявиев был доставлен в Москву 12 июня.

Мельников сообщил, что поскольку в казанском СИЗО Галявиев был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству, в Москве за ним установлен строгий надзор.