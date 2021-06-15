Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко полагает, что единственным способом победить пандемию в текущих условиях является введение обязательной вакцинации населения.

"Это единственный выход из создавшейся ситуации с пандемией. И вопрос: "Как она должна регулироваться?" - вот, наверное, самый главный вопрос", - сказал Проценко в эфире телеканала RT.

Текущий всплеск заболеваемости в столице Проценко записывает на счет "фееричного" отношения москвичей к масочному режиму, общей расслабленности и т.д. "Наверное, люди, правда, за год устали. И все это по совокупности дало взрыв, который называется третьей волной", - заметил главврач.