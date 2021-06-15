15 Июня 2021
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Спорт Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге провели массовый боксерский флешмоб в поддержку Путина

Федерация бокса России и екатеринбургская компания "Сима-Ленд" провели флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина.

Более 6,5 тыс. участников провели в Екатеринбурге самую массовую тренировку по боксу, побив мировой рекорд. Открытая тренировка проводилась в поддержку президента России. На сайте федерации сообщается, что предыдущий рекорд, поставленный в 2017 году на Красной площади, собрал только 3,5 тыс. боксеров (отметим, что массовое мероприятие проводилось на фоне растущей заболеваемости по коронавирусу и введения ограничительных мер).

Акция была также приурочена старту командного Кубка России по боксу.

Во флешмобе приняли участие президент Международной Ассоциации Бокса (AIBA) Умар Кремлев, основатель компании "Сима-Ленд" Андрей Симановский, олимпийские чемпионы по боксу Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и Евгений Тищенко, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Александр Беспутин.

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Теги: флешмоб, сима-ленд, бокс, умар кремлев



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