Роналду установил рекорд, забив на чемпионатах Европы 10 голов

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил десятый гол на первенствах Европы, отличившись в матче с Венгрией (венгры проиграли португальцам 0:3). Таким образом спортсмен установил рекорд по результативности на чемпионатах Европы – предыдущий рекорд принадлежит французу Мишелю Платини, который забил девять голов. Впрочем, Платини установил свой рекорд всего за один чемпионат, а Роналду – за пять первенств.