Космонавт Крикалев возглавит новую структуру по управлению работой МКС

Космонавт Сергей Крикалев, об отставке которого с поста директора Роскосмоса по полетным программам стало известно на прошлой неделе, возглавит новую структуру госкорпорации – по обеспечению деятельности МКС. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сейчас функцию "эксплуатирующей организации" выполняет РКК "Энергия", Рогозин полагает, что в этом есть конфликт интересов: компания сама делает модуль, корабли и сама же эксплуатирует станцию.

"Нам важно сегодня создать организацию, которая будет опираться на несколько китов: это Главная оперативная группа управления, Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов. Более опытного человека, чем Крикалев, чтобы управлять этой системой, я просто пока не вижу", - цитирует ТАСС Рогозина.

Уже завтра Крикалев проведет переговоры с представителями NASA, очевидно, что он будет обсуждать вопросы совместной эксплуатации МКС.

Ранее "Московский комсомолец" писал, что причина увольнения Крикалева с должности связана с несогласием космонавта по поводу выделения бюджетных средств для съемок фильма на орбите. Издание со ссылкой на источники сообщает, что Крикалев "был уволен после заседания наблюдательного совета при Роскосмосе, на котором он выступил с резким несогласием по поводу выделения средств Роскосмоса на съемки фильма "Вызов", которые планируется провести в октябре этого года". Напомним, в рамках съемок планируется отправить на орбиту за счет государства актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.