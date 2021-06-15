15 Июня 2021
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Экономика В России
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Правительство предлагает запретить доступ к банковской тайне россиян для других государств

В Госдуму внесен правительственный законопроект, который запретит российским банкам делиться данными о клиентах и их операциях с другими государствами.

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи", - говорится в документе.  

Пояснительная записка гласит, что кабмин хочет таким образом минимизировать риски санкций, которые могут принять "недружественные государства" (в первую очередь, речь, конечно, идет о США).

Предполагается, что банки будут обязаны в течение суток сообщать в ЦБ и Росфинмониторинг о запросах иностранных государств.

Впрочем, если запрос соответствует российскому законодательству – информация может быть предоставлена. Но решать это будут уже не сами банки.

Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом, отметила, что нельзя превращать банковскую тайну в решето. Она указала на тот факт, что в последнее время поступает много предложений на счет расширения доступа к банковской тайне (например, для российских правоохранительных органов).

"На мой взгляд, нужно подходить аккуратно, чтобы не возникало у людей, у бизнеса вопроса по поводу доверия к банковской системе: кто пользуется данными о счетах. Люди к этому чувствительны, мы видим, что на фоне низких ставок по депозитам это может и спровоцировать дополнительный отток средств с банковских вкладов. Поэтому мы готовы эту тему дальше обсуждать, но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решето, иначе мы получим то, что люди будут уходить из банковских депозитов", - отметила глава регулятора.

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Теги: банковская тайна, санкции, законопроект, центральный банк



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