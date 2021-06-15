15 Июня 2021
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Общество Москва
Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

СКР возбудил дело об оскорблении чувств верующих из-за TikTok-видео с иконой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих" из-за видеоролика в TikTok. В СКР видео назвали провокационным, отметив, что в качестве реквизита авторы использовали православную икону.

В деле фигурирует "группа лиц", которая 11 июня сняла видео у дома на Нагорном бульваре в Москве. В СКР считают, что тиктокеры преследовали "цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - цитирует РИА Новости официального представителя московского ГСУ СКР.

Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает лишение свободы на срок до года. Самыми известными осужденными по этой статье являются участницы группы Pussy Riot.

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Теги: оскорбление чувств верующих, икона, tiktok



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