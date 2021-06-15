15 Июня 2021
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Политика За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Российские журналисты час кружили над Швейцарией, пропуская самолет Байдена

Президент США Джо Байден прибыл в Швейцарию, где завтра пройдет его первая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Глава Соединенных Штатов уже приехал в женевскую гостиницу InterContinental, где встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Между тем, журналисты кремлевского пула сообщают, что самолет с российской делегацией около часа кружил над Швейцарией, поскольку приоритет для посадки отдали американскому президенту.

Напомним, главы государств встретятся в среду, 16 июня, в женевской вилле Ла Гранж. Планируется, что будет несколько сессий переговоров – в узком и широком формате. После каждый из президентов даст пресс-конференцию.

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Теги: джо байден, женева, журналисты



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