Российские журналисты час кружили над Швейцарией, пропуская самолет Байдена

Президент США Джо Байден прибыл в Швейцарию, где завтра пройдет его первая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава Соединенных Штатов уже приехал в женевскую гостиницу InterContinental, где встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Между тем, журналисты кремлевского пула сообщают, что самолет с российской делегацией около часа кружил над Швейцарией, поскольку приоритет для посадки отдали американскому президенту.

Напомним, главы государств встретятся в среду, 16 июня, в женевской вилле Ла Гранж. Планируется, что будет несколько сессий переговоров – в узком и широком формате. После каждый из президентов даст пресс-конференцию.