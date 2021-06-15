Канделаки назвала фейком сообщение об "алкогольном опьянении" Бузовой в эфире "Матч ТВ"

Ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали скриншот из stories Instagram-аккаунта продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, в котором та, якобы, пишет, что Ольга Бузова была в состоянии алкогольного опьянения во время записи программы "Все на матч" с участием Дмитрия Губерниева. Сама Канделаки заявила, что это фейк.

В частности, скрин "публикации" опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". "Как говорит еще один знаток футбола Тинатин Канделаки "никто не унизит женщину так, как другая женщина". Гендиректор Матч.ТВ подтверждает, что Бузова была в студии НЕТРЕЗВОЙ, но потом стирает это сообщение. Но интернет все помнит. Это как понимать, Тинатин? Опять настрочили лишнего и получили по шапке от реального руководства МАТЧ.ТВ? Сначала пишем, потом трусливо стираем?" – пишет Собчак.

В этой же stories "Канделаки" сообщает, что приняла решение наказать Дмитрия Губерниева за хамство – временно отстранила его от эфиров. При этом Бузову ждут в эфире в пятницу, а от Губерниева ждут извинений. "Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии, но это не имеет отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными", - якобы написала Канделаки.

Примечательно, что несколько часов назад Канделаки написала пост, в котором называет Бузову "большим профессионалом" - именно поэтому многие пользователи и не поверили в фейковую запись.

Сам Губерниев в своем Telegram-канале намекает, что никто его от эфиров не отстранял: "Еду на эфир!!! В 21 час и в 12 ночи на Матч ТВ!!! Не верьте слухам и сплетням!!!! Работаю много, каждый день, завтра в 15.00 обсуждаем сборную России до, во время и после встречи с Финляндией!!!".

Стоит отметить, что буквально неделю назад Бузова пригрозила ряду СМИ судом за публикации, в которых ее выступление в Волгограде названо "пьяным". СМИ и соцсети публиковали видео с концерта, на котором артистка ведет себя, мягко говоря, странно. Ольга же утверждает, что пила только безалкогольные напитки.

Напомним, в эфире "Матч ТВ" между Бузовой и Губерниевым началась перепалка, экс-ведущая "Дома-2" и экс-жена экс-футболиста Тарасова сочла некоторые вопросы комментатора оскорбительными и расплакалась.