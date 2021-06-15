До 180 тысяч заключенных могут выйти на российские стройки – вице-премьер Хуснуллин

До 180 тыс. заключенных могут выйти на российские стройки, заменив иностранную рабочую силу, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль. По словам вице-премьера, привлечь заключенных можно было бы на те объекты, где сейчас остро ощущает дефицит строителей: Байкало-Амурская магистраль, Транссиб и так называемый Восточный полигон РЖД. Только на этих трех объектах могли бы работать около 11 тыс. заключенных, заявил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

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Чиновник считает, что решение о работе на стройке должно быть для заключенных исключительно добровольным.

Ранее российские СМИ писали, что идея о привлечении заключенных для работы на стройках в целом устраивает и россиян, и чиновников, вот только сами отбывающие наказание от нее не в восторге. Дело в том, что переход на такие работы лишает заключенного некоторых важных привилегий, например, возможности просить об УДО после отбывания двух третей срока: после выхода на принудительные работы "отбытый срок" для УДО обнулится, так что уже давно отбывающие свой срок заключенные едва ли согласятся "смягчить наказание".