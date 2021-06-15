Снимите это немедленно. Россотрудничество продолжает попытки подкупать редакции и убирать негатив о себе

В последнее время Россотрудничество часто становится объектом скандальных публикаций в прессе. Агентство обвиняют в сотрудничестве с сомнительными подрядчиками, бездействии, бесцельной трате бюджетных денег, связях с мошенниками. Глава ведомства Евгений Примаков заявил в своем телеграм-канале (орфография оригинала сохранена):

Люди, что меня хоть немного знают - знают также, что такой хренью, как «снять за деньги негативные публикации» я точно заниматься бы не стал. Во-первых, потому что брезгаю играть в эту увлекательную для оппонента игру. Во-вторых, тупо жаль денег. В-третьих, ора и страданий вокруг много, будет больше, какого-то дискомфорта от этого я не чувствую, кроме некоторого чувства удовлетворения от этих страданий, брешите на здоровье.

К сожалению, существуют веские основания считать, что эти слова не соответствуют действительности. В нашем распоряжении имеются данные переписки, из которых безусловно следует: к редакциям обращаются с просьбами снять с публикации материалы, в которых идет речь о проблемах агентства.

С подобными просьбами к СМИ обращаются, например, представители некоего «Национального агентства продвижения». Коллегам удалось дозвониться до Ксении Шляминой, чей номер был указан под просьбой о снятии публикации с критикой Россотрудничества. В телефонном разговоре девушка подтвердила свое предложение.

Имеются и скриншоты переписки по поводу «интересных предложений» различным медиа, в которых выходили статьи с претензиями к Россотрудничеству, аудиозапись разговора, в котором предложение заплатить деньги за удаление материала повторено, конкретизировано и дополнено просьбой снять публикацию, как можно скорее.

К сожалению, мы не располагаем данными, взяты ли деньги на оплату таких просьб из частного кармана или таким образом используются бюджетные средства. В разговоре девушка ссылается на конфиденциальность клиента. Однако можно уверенно утверждать: «кто-то» готов платить деньги журналистам и редакциям, чтобы они не занимались привлечением внимания общественности к делам Россотрудничества.