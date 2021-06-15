Екатеринбургская "Березовая роща", которой грозит вырубка, может стать особо охраняемой территорией

Министерство природных ресурсов России удовлетворило предложение свердловского отделения партии «Родина» по признанию государственным заказником парка «Березовая роща» на юго-западе Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщил собственный источник. Текст ответа оказался в распоряжении редакции.

"Ведомство считает целесообразным создать особо охраняемую природную территорию местного или регионального значения на месте данного парка", - гласит ответ.

При этом ведомство указывает, что решения о создании таких зон могут принять только соответствующие органы власти, а не само Минприроды РФ.

Напомним, что глава свердловского отделения партии Валерий Хвостов направил данное предложение в правительство России в конце февраля.

В тексте содержались сведения о том, что в Екатеринбурге уже много десятилетий существует парковая зона "Березовая роща", где обитают многие виды животных и произрастают краснокнижные виды растений.

"В настоящее время эта территория оказалась под угрозой грубого антропогенного вмешательства - застройки многоквартирными домами. Для сохранения уникальной экосистемы просим Вас рассмотреть возможности присвоения статуса особо охраняемой природной территории - государственного природного заказника - участку земли в квадрате улиц Академика Мехренцева - Краснолесья - Чкалова - Вонсовского города Екатеринбурга", - гласит текст обращения.