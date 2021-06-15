15 Июня 2021
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березовая роща, краснолесье (2019) | Фото: Жители Краснолесья

Екатеринбургская "Березовая роща", которой грозит вырубка, может стать особо охраняемой территорией

Министерство природных ресурсов России удовлетворило предложение свердловского отделения партии «Родина» по признанию государственным заказником парка «Березовая роща» на юго-западе Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщил собственный источник. Текст ответа оказался в распоряжении редакции.

Ответ Минприроды РФ на предложение партии Родина сделать заказником Березовую рощу(2021)|Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Ответ Минприроды РФ на предложение партии Родина сделать заказником Березовую рощу(2021)|Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

"Ведомство считает целесообразным создать особо охраняемую природную территорию местного или регионального значения на месте данного парка", - гласит ответ.

При этом ведомство указывает, что решения о создании таких зон могут принять только соответствующие органы власти, а не само Минприроды РФ.

Напомним, что глава свердловского отделения партии Валерий Хвостов направил данное предложение в правительство России в конце февраля.

В тексте содержались сведения о том, что в Екатеринбурге уже много десятилетий существует парковая зона "Березовая роща", где обитают многие виды животных и произрастают краснокнижные виды растений.

"В настоящее время эта территория оказалась под угрозой грубого антропогенного вмешательства - застройки многоквартирными домами. Для сохранения уникальной экосистемы просим Вас рассмотреть возможности присвоения статуса особо охраняемой природной территории - государственного природного заказника - участку земли в квадрате улиц Академика Мехренцева - Краснолесья - Чкалова - Вонсовского города Екатеринбурга", - гласит текст обращения.

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Теги: Березовая роща, парк, партия "Родина"



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