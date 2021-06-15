15 Июня 2021
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Экономика Краснодарский край
краснодар, жилой район, новостройки (2021) | Фото: drive2.ru

В Краснодарском крае создадут единую концепцию комплексной жилой застройки

На состоявшемся сегодня заседании общественного градостроительного совета в Краснодаре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение разработать единую концепцию комплексной жилой застройки в регионе до 1 августа,  сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Губернатор в частности напомнил: " Я ставил задачу разработать единые требования к комплексной застройке, проработать изменения в краевое градостроительное законодательство, чтобы привести к единому знаменателю застройку в крае и не выдавать разрешение на строительство без проекта планировки территории".

кондратьев, кубань, краснодарский край(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Илья Поздняков сообщил: "В настоящее время заканчиваем разработку нормативов по регулированию градостроительной деятельности на территории Краснодара. Они касаются установления планировочной структуры кварталов, предельной этажности домов – 9 и 18 этажей, выверенного процента озеленения и расчета парковочных мест к жилой площади многоквартирного дома".

Также он рассказал, что  совместно с представителями городской администрации, архитекторами, проектировщиками и общественниками уже проведена большая работа по разработке нормативов, определяющих алгоритм будущей застройки.

Губернатор подчеркнул, что процесс выработки документов надо закончить как можно быстрее: "Застройщикам нужен понятный алгоритм действий, а людям – комфортная жизнь в новых микрорайонах. До 1 августа завершите работу". 

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Теги: градостроительный совет, вениамин кондратьев, концепция комплексной жилой застройки



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